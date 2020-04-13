كورونا في أم الفحم: البلدية تطالب صناديق المرضى بتكثيف الفحوصات

تواصلت بلدية أم الفحم مع إدارات صناديق المرضى المختلفة، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا في المدينة بشكل كبير (48 مصابا)، واستجابت عيادات "كلاليت" و"مئوحيدت" و"مكابي" العاملة في المدينة لطلب البلدية بتكثيف الفحوصات ووضع برنامج واضح من قبل العيادات الثلاث في المدينة للمواطنين.

وجاءت الاستجابة من قبل الصناديق الثلاثة بعد توجه مباشر من قبل رئيس البلدية، د. سمير صبحي، للأطباء اللوائيين للعيادات الثلاث، والذين وعدوا بدورهم أن يتم وضع برنامج مكثف خلال الأيام القريبة المقبلة للمواطنين وزيادة عدد الفحوصات، مع التأكيد على أن الفحص يتم فقط لكل شخص عنده أعراض الفيروس من حمى وسعال وضيق نفس، بعد التوجه لطبيب العائلة عن طريق الهاتف فقط دون الوصول للعيادة.

وعلى صعيد آخر، صرح الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن البلدية وبالتنسيق مع أعضاء القائمة المشتركة تعمل لفتح محطة فحوصات في المدينة أسوة بباقي البلدات التي تم فتح محطة فحص فيها من قبل "نجمة داود الحمراء"، وستكون هذه المحطة في ساحة السوق البلدي.

وبحسب البرنامج فإنه تُجرى اليوم، الإثنين، فحوصات في عيادة "كلاليت" (يتم الإعلان عن البرنامج أسبوعيا)، وغدا الثلاثاء ستُجرى فحوصات لمؤمني عيادة "مئوحيدت"، فيما تُجري "مكابي" فحوصات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.