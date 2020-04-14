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إصابات بينها خطيرة لعمال جراء حادث طرق جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 09:24

إصابات بينها خطيرة لعمال جراء حادث طرق جنوبي البلاد
من مكان حادث الطرق عند شارع 6 جنوبي البلاد (تصوير الإسعاف)
عرب ٤٨

أصيب العديد من الأشخاص بينهم 6 شبان بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الثلاثاء، على شارع رقم 6 بمساره عند مفرق سوريك جنوبي البلاد.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من شارع 6 جنوبي البلاد، وعلى الفور هرعت للمكان طواقم طبية التي استعانت بقوات طبية من الجيش بإسعاف الجرحى.

وتم نقل 6 جرحى على وجه السرعة للمستشفيات في بئر السبع والقدس لاستكمال العلاج، فيما قدمت إسعافات ميدانية للعديد من الجرحى دون أن يتم نقلهم للمستشفيات كون إصابتهم وصفت بالطفيفة.

وأوضحت الطواقم الطبية أنها استعانت بمروحية لنقل شاب العشرينيات من عمره إلى مستشفى "هداسا" بالقدس/ حيث وصفت جروحه بالخطيرة جدا، كما قامت مروحية أخرى بنقل شاب آخر إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج بعد أن وصفت إصابته بالخطيرة.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي نجم عن تصادم بين مركبتين لنقل العمال، حيث لم يتضح بعد أسباب الحادث، علما أن المركبتين تدهورت لحواشي الطريق الرئيسي.


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