تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مجد الكروم

أعلنت الشابة أشواق سرحان من قرية مجد الكروم في منطقة الشاغور الجليلية، اليوم الثلاثاء، على حسابها الشخصي في "فيسبوك"، عن إصابتها بفيروس كورونا بعد التشخيص الناجم عن الفحص الذي أجرته.

وأوضحت في منشورها، قائلةً "أنا أشواق أنيس نعمة سرحان، أعلن عن إصابتي بفيروس كورونا، وسألتزم بتعليمات وزارة الصحة وطبيبي المعالج، وسأتواجد بالحجر الصحي، وأطلب من كل شخص تواجد بمقربة مني أن يعلن ويقوم بالفحوصات المطلوبة، وذلك لسلامتكم، أتمنى لي ولجميع المصابين الشفاء العاجل".

ويُشار إلى أن تسجيل هذه الإصابة في مجد الكروم، تُعتبر الحالة الأولى في القرية.

الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية

ننشر في "عرب 48" في ما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الثلاثاء، وفقا لبيان وزارة الصحة:

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس 2258 (للاطلاع على تفاصيل القدس، اضغط هنا)

تل أبيب ويافا 468

حيفا 139

نوف هجاليل 29

اللد 69

الرملة 58

عكا 18

معلوت – ترشيحا 11

البلدات العربية:

أم الفحم 48

جسر الزرقاء 35

دبورية 24

باقة الغربية 20

رهط 20

جت 18

طمرة 16

الناصرة 12

الطيبة 11

كفر قاسم 11

شبلي أم الغنم 10

دير حنا 10

دير الأسد 9

طلعة عارة 8

المغار 8

كسيفة 7

جلجولية 7

شفاعمرو 7

سخنين 7

كفر قرع 6

البقيعة 6

إكسال 6

الطيرة 5

عيلبون 5

بئر المكسور 5

عسفيا 4

نحف 4

عين ماهل 4

يافة الناصرة 3

زيمر 3

كفر ياسيف 3

المجلس الإقليمي بسمة 3

جولس 2

حرفيش 2

بسمة طبعون 2

البعينة النجيدات 2

كابول 2

الفريديس 2

عرعرة 2

الجديدة – المكر2

كفر كنا 2

طوبا الزنغرية 1

أبو غوش 1

البعنة 1

أبو ربيعة 1

كسرى – سميع 1

أبو سنان 1

مجد الكروم 1

الجولان المحتل:

بقعاثا 2

مجدل شمس 1