  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر قاسم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 09:48

كفر قاسم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
موقع جريمة إطلاق النار في كفر قاسم (فيسبوك)
عرب ٤٨

أُصيب شاب في العشرينيات من عمره، في ساعات متأخرة من ليل الإثنين، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج.

ووفقا للتفاصيل، حاول مجهولون اغتيال شاب من كفر قاسم بإطلاق النار صوبه، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، إذا قدمت الإسعافات الميدانية له ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" في ملبس لاستكمال العلاج.

وتم توثيق عملية إطلاق الرصاص، حيث أظهرت مقاطع فيديو إقدام ملثمون على إطلاق النار صوب الشاب والهرب من المكان.

واكتفت الشرطة التي وصلت المكان إغلاق موقع الجريمة والتحقيق في ملابسات الحادث، دون تنفيذ أي اعتقالات، فيما لم يتضح بعد خلفية عملية إطلاق النار.

ومنذ مطلع العام 2020 الجاري قتل 17 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب محمد مصباح (24 عاما) الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في أم الفحم، يوم الخميس الماضي.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.


#كفر قاسم
#عنف
#جريمة
#إطلاق نار
#الجريمة في المجتمع العربي

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391
ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

2020-04-14

إصابات بينها خطيرة لعمال جراء حادث طرق جنوبي البلاد
إصابات بينها خطيرة لعمال جراء حادث طرق جنوبي البلاد

2020-04-14

حالة الطقس: أجواء ربيعية والحراة تواصل الارتفاع
حالة الطقس: أجواء ربيعية والحراة تواصل الارتفاع

2020-04-14

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 113

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 113

2020-04-13
هل خدعت الصين منظمة الصحة العالمية؟

هل خدعت الصين منظمة الصحة العالمية؟

2020-04-13
الخارجية الإسرائيلية: العالم بعد كورونا سينغلق وتهديد لاستقرار دول عربية

الخارجية الإسرائيلية: العالم بعد كورونا سينغلق وتهديد لاستقرار دول عربية

2020-04-13
كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع عدد الإصابات في أم الفحم إلى 48

كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع عدد الإصابات في أم الفحم إلى 48

2020-04-13
شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

2020-04-13