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كورونا: الشرطة تنصب 6 حواجز في أم الفحم

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 15:35

كورونا: الشرطة تنصب 6 حواجز في أم الفحم
(توضيحية)
عرب ٤٨

نصبت الشرطة أم الفحم اليوم، الأربعاء، ستة حواجز طيّارة متنقلة في شوارع وأحياء مدينة أم الفحم المختلفة، وباشر أفراد الشرطة بتحرير المخالفات لكل شخص يخالف التعليمات الجديدة بالخروج من البيت دون حاجة أو الابتعاد عن البيت لأكثر من 100 متر دون سبب، وفقا لتعليمات وزارة الصحة، في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد المصابين بفيروس الكورونا في أم الفحم 48 مصابا، وأجري 1,191 فحصا حتى الآن، ودخل 42 شخصا في الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 3.

وجاء نصب الحواجز بعد توجه بلدية أم الفحم بهذا الخصوص، واستمرارا لعملها ومواصلة تطبيق وتنفيذ تعليمات وقوانين وزارة الصحة، يما يتعلق بفيروس الكورونا، والبقاء داخل البيوت.

وقالت البلدية إن أفرادا من الشرطة تأكدوا من التزام المصابين في المدينة بالبيوت وعدم خروجهم.

كما قامت الشرطة بفحص القائمة الرسمية لأسماء المتواجدين في الحجر الصحي المنزلي والتأكد من وجودهم داخل البيوت.


#كورونا
#أم الفحم
#فيروس كورونا
#مستجدات كورونا

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من عرب 48

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