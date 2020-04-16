  2. محليات
  3. أخبار محلية

تعافي د. ماجد غنايم من فيروس كورونا

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 08:56

تعافي د. ماجد غنايم من فيروس كورونا
د. ماجد غنايم
عرب ٤٨

تماثل رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى "بوريا" بطبرية، د. ماجد غنايم، من مدينة سخنين، للشفاء من فيروس كورونا المستجد، مساء أمس الأربعاء.

وكان غنايم قد أجرى فحصين خلال اليومين الأخيرين وكانت نتائجهما سلبية.

وخضع منذ أيام لحجر صحيّ في منزله، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر انتقال العدوى إليه خلال عمله في مستشفى "بوريا".

وغنايم أول المصابين بفيروس كورونا في سخنين، إذ أصيب يوم 21 آذار/ مارس الماضي، وكان مصدر العدوى أحد أفراد طاقم قسم جراحة العظام، وتم في حينه إغلاق القسم وإدخال كافة العاملين فيه إلى الحجر الصحي.

وكان غنايم قد أعلن عن إصابته، في حينه، من خلال بيان عممه على الأهالي، واستنكر من خلاله طريقة انتقال الخبر عبر شبكة التواصل الاجتماعي، إذ كتب في نهاية حديثه "يقول ابن خلدون في مقدمته: إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث، فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم، وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة كمن يساق للموت وهو مخمور".

يذكر أن غنايم ناشد في مقابلة خاصة لـ"عرب 48" الجميع بالتزام منازلهم، مؤكدا أن "جميعا معرضون لهذا الفيروس ومن أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا علينا التزام منازلنا، وبحسب اعتقادي فإن الحرب العالمية الثالثة لن تكون بين البشر أنفسهم إنما بين البشر والباكتيريا والفيروسات".


#كورونا
#سخنين
#فيروس كورونا
#د. ماجد غنايم
#مستجدات كورونا
#تعافوا من كورونا

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا في البلدات العربية: 55 إصابة في أم الفحم و36 بجسر الزرقاء و34 برهط و30 بدير الأسد
كورونا في البلدات العربية: 55 إصابة في أم الفحم و36 بجسر الزرقاء و34 برهط و30 بدير الأسد

2020-04-16

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

2020-04-16

اندلاع حريق كبير في اللد
اندلاع حريق كبير في اللد

2020-04-16

الأكثر قراءة

خطة إسرائيلية للانتقال من لجم كورونا إلى

خطة إسرائيلية للانتقال من لجم كورونا إلى "العيش في ظله"

2020-04-15
الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق التام مجددا نهاية نيسان

الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق التام مجددا نهاية نيسان

2020-04-15

"غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق - بيروت"

2020-04-15
كورونا في الشاغور: طرح إغلاق البعنة ودير الأسد ومجد الكروم بالكامل

كورونا في الشاغور: طرح إغلاق البعنة ودير الأسد ومجد الكروم بالكامل

2020-04-15
الصحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة أكثر دولة

الصحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة أكثر دولة "صدّرت" كورونا للبلاد

2020-04-15