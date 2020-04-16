  2. محليات
  3. أخبار محلية

شفاء مصابَين بكورونا في يافة الناصرة و5 في إكسال

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 18:57

شفاء مصابَين بكورونا في يافة الناصرة و5 في إكسال
منظر عام ليافة الناصرة
عرب ٤٨

شفي مصابان بفيروس كورونا في يافة الناصرة وخمسة في إكسال، بحسب ما أعلنين المجلسين المحليّين للقريتين، اليوم، الخميس.

يافة الناصرة: إصابة جديدة

وأعلن مجلس يافة الناصرة المحلي، مساء الخميس، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، ليرتفع بهذا العدد الإجمالي إلى 4 حالات، وكاشفًا أنّ 2 من بين المصابين تماثلوا للشفاء.

وأوضح الناطق بلسان المجلس المحلّي، فادي مرجية، أنّه "بعد إجراء الاتصالات مع الجهات الخاصة، وبعد التأكد، نوّد إعلامكم بأن الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود مُصابين جدد في يافة الناصرة (حي الجبل) عارٍ عن الصحة. نوضّح أنّه اليوم تم إعلامنا من قبل وزارة الصحة بوجود مُصاب آخر في يافة الناصرة، وكل من كان باتصال معه قد دخل الحجر الصحي أو سوف تعلمه وزارة الصحة بوجوب الدخول للحجر الصحي".

واختتم بالقول "الرجاء من الجميع عدم بث الإشاعات واتّباع تعليمات وزارة الصحة والمجلس المحلي".

وأشار المجلس إلى أنّ جميع المصابين بحالة جيدة و2 منهم تماثلا للشفاء.

إكسال: شفاء 5 من أصل 7 مصابين

في السّياق ذاته، كشف المجلس المحلّي في إكسال عن شفاء 5 مصابي كورونا من أصل 7 في القرية، مشدّدًا على أنّ الإجراءات المتخذة لمنع تفشّي الفيروس لا تزال مستمرة، إلى جانب تحضير خطة عمل خاصّة لشهر رمضان المبارك.

وقال رئيس المجلس، محمّد رافع شلبي، إنه عقد مع طاقم الطوارئ في إكسال، أمس، الأربعاء، جلسة تشاورية وتنسيقية مع قيادة شرطة العفولة وقيادة الجبهة الداخلية في الشمال، لبحث آخر التطورات والإجراءات المعمول بها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.


#فيروس كورونا
#إكسال
#يافة الناصرة
#كورونا في البلدات العربية

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رهط وكورونا: فايز أبو صهيبان ضيف "حوار مع الرئيس"
رهط وكورونا: فايز أبو صهيبان ضيف "حوار مع الرئيس"

2020-04-16

مصابون عرب: "يبدو أن فيروس العنصرية أقوى من كورونا"
مصابون عرب: "يبدو أن فيروس العنصرية أقوى من كورونا"

2020-04-16

مركز حملة يفوز بجائزة "حرية التعبير" للعام 2020
مركز حملة يفوز بجائزة "حرية التعبير" للعام 2020

2020-04-16

الأكثر قراءة

خطة إسرائيلية للانتقال من لجم كورونا إلى

خطة إسرائيلية للانتقال من لجم كورونا إلى "العيش في ظله"

2020-04-15
الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق التام مجددا نهاية نيسان

الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق التام مجددا نهاية نيسان

2020-04-15

"غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق - بيروت"

2020-04-15
الصحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة أكثر دولة

الصحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة أكثر دولة "صدّرت" كورونا للبلاد

2020-04-15
خاص | كورونا في سورية.. بين الإنكار والانفجار

خاص | كورونا في سورية.. بين الإنكار والانفجار

2020-04-15