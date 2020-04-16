مركز حملة يفوز بجائزة "حرية التعبير" للعام 2020

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة "إينديكس أون سينسورشيب" في مدينة لندن العاصمة البريطانية، اليوم الخميس، عن فوز "حملة"- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي بجائزة "حرية التعبير" عن فئة النشاط الرقمي للعام 2020 على مستوى العالم.

ويُذكر أنه كان من المفترض أن يتسلم مركز "حملة" الجائزة خلال الحفل الذي تَخَطط انعقاده في نهاية الشهر الجاري في لندن، إلا أن أزمة كورونا العالمية حالت بإلغاء الحفل وتحويل فعاليته إلى نسخة رقمية.

وأصدرت لجنة التحكيم المسؤولة عن نتائج المسابقة الدولية، الخميس، بيانًا تقول فيه إن، "مركز ‘حملة‘ حاز على جائزة النشاط الرقمي تقديرًا لدوره في العمل على رفع الوعي بالحقوق الرقمية ومناصرتها في فلسطين بالرغم من تعقيد السياق الفلسطيني بين انقسام واحتلال، ولحملاته في مناصرة الحقوق الرقمية على مستوى الحكومات والشركات".

وأكمل بيان اللجنة مضيفًا: "قد بادر ‘حملة‘ بالعمل على دراسات وتقارير متخصصة لدراسة النشاط الرقمي والحقوق الرقمية وصمّم حملات توعوية حولها، مثل، العنف القائم على النوع الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والمشاركة السياسية الرقمية للشباب الفلسطيني، ودراسات حول تأثير سياسات الشركات العالمية مثل شركة ‘فيسبوك‘ و‘خرائط جوجل‘ و‘باي بال‘ وغيرها، ما أدى إلى تغيير في طريقة تعامل بعض هذه الشركات في بعض القضايا مع الفلسطينيين".

واستطردت اللجنة قولها إن "اختيار مركز ‘حملة‘ لهذه الجائزة العالمية، التي تُمنح كلّ سنة لمنظّمات مدنيّة لها دورٌ رياديّ وعمل طلائعيّ في الدفاع عن الحقوق الرقميّة، بسبب الدور البارز لمركز ‘حملة‘ في فلسطين بالتوعية وبناء قدرات الشباب والناشطين حول مفاهيم الأمان الرقمي، حيث أصدر ‘حملة‘ أول دليل حول مفاهيم الأمان الرقمي والحملات الرقمية في المنطقة، والذي يتم من خلاله تدريب أكثر من 2000 طالب بشكل سنوي، عدا عن مبادرات حملة لرفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مجال المناصرة الرقمية والأمان الرقمي".

وأشار البيان إلى أن مركز "حملة" عمل على تخصيص حدث سنوي ضخم يحمل اسم "منتدى فلسطين للنشاط الرقمي" الذي يجمع كلّ سنة حقوقيين، ونشطاء، وخبراء، وإعلاميين، ومسؤولين في الشركات الكبرى والحكومة والمجتمع المدني لطرح قضايا الحقوق الرقمية والنشاط الرقمي في فلسطين وإعطاء خصوصية لكل منطقة بحسب المؤثرات فيها، إضافة إلى كل ما سبق، فقد بادر "حملة" خلال العام الماضي بتأسيس ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية لتنسيق جهود مناصرة الحقوق الرقمية والنشاط الرقمي الفلسطيني.

وعقّب مؤسس ومدير عام حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، نديم ناشف، مفتخرًا بهذا الفوز، قائلًا إننا "نثمن دور ‘إينديكس أون سينسورشيب‘ لدعمها حرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية، ونعتبر أن هذا الفوز إنجازا فلسطينيا بامتياز، وأكد على أهمية هذه الجائزة في تحفيز مركز حملة على مواصلة العمل لمناصرة الحقوق الرقمية، لإلغاء التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين والوصول إلى عالم رقمي آمن وعادل وحر".

ويذكر أن جائزة "حرية التعبير" تأتي ضمن 4 فئات تعلنها المؤسسة بشكل سنوي، وقد فاز مركز حملة بالجائزة عن فئة النشاط الرقمي.