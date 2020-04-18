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اللد: اعتقال مشتبه في جريمة قتل ميرفت دسوقي

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 10:59

اللد: اعتقال مشتبه في جريمة قتل ميرفت دسوقي
من مكان الجريمة أمس
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة، اليوم، السبت، أحد سكان مدينة اللد للاشتباه بتورطه في جريمة إطلاق نار، أسفرت عن مقتل امرأة، أمس، الجمعة، هو ثاني معتقل منذ الأمس.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها ستعرض المشتبه أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد اعتقاله، مساء اليوم، السبت.

وفرض أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيق والمشتبهين.

وضحيّة الأمس هي ميرفت دسوقي (48 عاما). وبحسب مصدر طبي، عثر على الضحية وهي فاقدة للوعي داخل منزلها الكائن في حي "المحطة".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد. وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على مشتبه به بتهمة التورط في جريمة القتل، مشيرة أنّ له صلة قرابة بالضحية.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 إلى 18 ضحية، بينها 5 نساء عربيات.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

هذا، وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.


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