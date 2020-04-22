كفر مندا: نصب حواجز إثر إصابات بالكورونا بين عمال سودانيين

نصبت الشرطة حواجز في مدخل كفر مندا اليوم، الأربعاء، بعد تشخيص إصابات بفيروس كورونا المستجد بين عمال سودانيين يسكنون في القرية.

وصرح رئيس مجلس كفر مندا المحلي، مؤنس طه عبد الحليم، أنه "لا توجد إصابات في صفوف مواطني كفر مندا، إلا أنه تم اكتشاف إصابات بكورونا لعمّال سودانيين يسكنون في البلدة، وعليه باشرنا في المجلس باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية السكان".

وتوجه عبد الحليم للعمال المصابين بأن يلزموا مساكنهم مؤكدا أنه "سنوفر لكم كل ما تحتاجون، لكن لا تخرجوا من البيت، ولجنة الطوارئ بانعقاد دائم لخدمتكم".

وختم رئيس المجلس بالقول إنه "سيجري نقل العمال المصابين لخارج البلدة".