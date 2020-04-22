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مجد الكروم: إصابة خامسة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 16:14

مجد الكروم: إصابة خامسة بفيروس كورونا
محمد إياد ناصر (الشبكة)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلدة مجد الكروم إلى 5 أشخاص، وقد وصفت إصاباتهم بأنها طفيفة، بحسب المعطيات من مجلس مجد الكروم المحلي.

وجرى في الساعات الأخيرة تشخيص حالة جديدة بالفيروس للشاب محمد إياد ناصر، بعدما بلغ عدد الإصابات 4 حتى يوم أمس.، الثلاثاء

ودعا مجلس محلي مجد الكروم، المواطنين إلى التزام المنازل والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وناشد المجلس المحلي كل من كان على تواصل بالمصاب، اتباع وسائل الوقاية والتزام الحجر الصحي، حفاظا على سلامتهم وسلامة من حولهم.


#كورونا
#فيروس كورونا
#مجد الكروم
#محمد إياد ناصر

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