كورونا: تحرير أكثر من 46,500 مخالفة منذ بدء أنظمة الطوارئ

فتحت الشرطة الإسرائيلية 205 ملفات تحقيق ضد من وصفتهم بأنهم منتهكي الحجر الصحي و51 ملف تحقيق، في أعقاب نشر رسائل كاذبة، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فإنه، لغاية الآن، تم إجراء 104,000 زيارة تفقدية لمواطنين في الحجر الصحي، و11,212 زيارة مفاجئة لمصابين بالكورونا وذلك للتحقق من تواجدهم في بيوتهم. كما تم كذلك إصدار 141 أمر إغلاق إداري لمحال تجارية بادعاء انتهاك التعليمات، بالإضافة إلى 1,133 مخالفة في اليوم الأخير لانتهاك الأنظمة (لغاية الآن تم تحرير أكثر من 46,500 منذ بدء تطبيق أنظمة الطوارئ).

وخلال اليوم الأخير (منذ ظهر أول من أمس ولغاية ظهر أمس الأربعاء) تم تحرير 1,133 مخالفات كالتالي:

4 مخالفات ضد منتهكي الحجر الصحي والإبلاغ.

23 مخالفة حول عدم الامتثال لأمر تفريق حشد محظور.

21 مخالفة حول فتح محال تجارية بشكل منافٍ لأنظمة الطوارئ.

902 مخالفة حول الخروج إلى المناطق العامة خلافا لأنظمة الطوارئ.

163مخالفة ضد من تواجد في الأماكن المحظورة وفق أنظمة الطوارئ.

18مخالفة حول أداء الصلاة خارج مبنى سكني بمكان غير مفتوح.

2 مخالفة تتعلق بارتداء الكمامة الواقية أو حملها.

وتشدد الشرطة من إجراءاتها إذ قام أفرادها بزيارة آلاف المحال التجارية المختلفة، المعابد، الأسواق، مراكز التسويق، متنزهات، شواطئ وغيرها في أنحاء البلاد.