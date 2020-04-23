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النقب: التحقيق بملابسات مصرع شاب في حادث طرق

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 07:07

النقب: التحقيق بملابسات مصرع شاب في حادث طرق
(توضيحية)
عرب ٤٨

تحقق الشرطة في ملابسات مصرع الشاب أحمد سعيد الغديفي (20 عما) من النقب، الذي لقي حتفه فجر اليوم الخميس، جراء حادث طرق ذاتي، حيث نقل إلى مركز طبي وهو في حالة خطيرة جدا جراء إصابته بالرأس، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته بعد محاولات لإنقاذ حياته.

وفي وقت سابق، أعلن مصرع الشاب من قرية مسعودين العزازمة في النقب، حيث قالت الشرطة في البداية إنها تشتبه أن الشاب تعرض للدهس بشكل متعمد ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة في الرأس توفي على إثرها.

وأوضحت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إنها تلقت بلاغا من مركز طبي عن وفاة شاب جراء إصابة خطيرة في الرأس، حيث شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الوفاة التي دلت أن الشاب توفي جراء حادث طرق ذاتي.

وذكرت الشرطة أن الحادث نجم عن انقلاب المركبة التي كان يقودها الشاب، حيث عثر على المركبة في موقع الحادث، فيما يواصل طاقم من خبراء شرطة السير التحقيق في ملابسات وأسباب انقلاب المركبة.

ووفقا لطواقم الإسعاف، فقد وصل إلى مركز طبي تابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة النقب، شاب (20 عاما) وهو فاقد الوعي، حيث عانى من إصابة بالغة الخطورة في الرأس، وقام الطاقم الطبي بتقديم إسعافات أولية للشاب الذي توفي متأثرا بإصابته.

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