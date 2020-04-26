  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: 18 إصابة بالكورونا في حورة

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 08:54

النقب: 18 إصابة بالكورونا في حورة
من حورة قبل أيام
عرب ٤٨

أُعلن في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، عن إصابة 18 مواطنا من عائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وسيعقد مجلس حورة المحلي، جلسة طارئة لبحث سبل مكافحة انتشار الفيروس، اليوم الأحد.

وكانت الإصابة الأولى بالكورونا في حورة لامرأة شاركت في حفل جماعي، وعلى ما يبدو، نقلت عدوى الفيروس لآخرين.

ومن المتوقع أن تجرى جلسة المجلس المحلي، الساعة 10:30 من صباح اليوم، بمشاركة المجلس المحلي، حابس العطاونة، ومندوبين عن وزارة الصحة والجبهة الداخلية والشرطة، وذلك للبت في إمكانية فرض حظر تجول وإغلاق شامل على إحدى حارات القرية.

يذكر أن المصابين يتواجدون في الحجر الصحي بمنازلهم، وأكدت مصادر طبية أن إصاباتهم طفيفة.

ودعا رئيس المجلس المحلي إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل.

وقال العطاونة إنه "فوجئنا بتسجيل 18 إصابة بالكورونا في القرية، اليوم، بعدما لم نشخص أي إصابة حتى قبل أيام قليلة، وفقا لتقرير وزارة الصحة".

وأضاف أن "هذا العدد من الإصابات، للأسف، جاء رغم كل التحذيرات التي أطلقناها ووجهناها للأهالي من خلال الفيديوهات والتسجيلات".

وختم رئيس المجلس بالقول إن "الإصابات كلها في حارة 10 وبين أفراد عائلة واحدة، ونسأل الله لهم الصحة والسلامة والشفاء العاجل. سنبت في طلب وزارة الصحة والدفاع المدني بإغلاق هذه الحارة حفاظا على سلامة الآخرين ولمنع تفشي الوباء في القرية".


#كورونا
#حورة
#فيروس كورونا
#النقب
#مستجدات كورونا
#تعافوا من كورونا

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة

2020-04-26

مطالبة بإعادة النظر بقيود كورونا في شهر رمضان
مطالبة بإعادة النظر بقيود كورونا في شهر رمضان

2020-04-26

درعي: بحث تقليص مدة الإغلاق المسائي خلال رمضان في البلدات العربية
درعي: بحث تقليص مدة الإغلاق المسائي خلال رمضان في البلدات العربية

2020-04-25

الأكثر قراءة

ملف فساد جديد ضد نتنياهو

ملف فساد جديد ضد نتنياهو

2020-04-25
النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

2020-04-25
الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

2020-04-25
مستجدات كورونا: فك الإغلاق على بلدتي البعنة ودير الأسد

مستجدات كورونا: فك الإغلاق على بلدتي البعنة ودير الأسد

2020-04-25
#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

2020-04-25