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أم الفحم: عدد الإصابات بالكورونا يرتفع إلى 77

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 13:11

أم الفحم: عدد الإصابات بالكورونا يرتفع إلى 77
محطة لفحص الكورونا في أم الفحم، اليوم
عرب ٤٨

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في مدينة أم الفحم لغاية اليوم، الثلاثاء، إلى 77 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 21.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "الإصابات المؤكدة المتبقية حاليا 56 حالة. لا يوجد أي حالة تعالج داخل المستشفيات، 15 شخصا يتواجدون في فنادق علاجية، والباقي في علاج بيتي، ونطمئن الجميع أن كافة الحالات وضعها الصحي جيد".

وذكر أن "محطة إجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا في أم الفحم باشرت عملها، اليوم منذ الساعة التاسعة صباحا وستستمر لغاية الرابعة عصرا، ولا حاجة للاتصال لحجز الدور. المحطة في موقف السيارات مقابل المدرسة الثانوية الشاملة".


#كورونا
#أم الفحم
#فيوس كورونا
#مستجدات كورونا
#تعافوا من كورونا

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