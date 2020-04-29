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الهيئة العربية للطوارئ تجتمع مع غرفة الطوارئ في مجد الكروم

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 09:45

الهيئة العربية للطوارئ تجتمع مع غرفة الطوارئ في مجد الكروم
من الاجتماع في مجد الكروم، أمس
عرب ٤٨

شارك أحمد الشيخ محمد وعلاء غنطوس عن الهيئة العربية للطوارئ وأيمن سيف، المكلف من قبل وزارة الداخلية بمتابعة ملف كورونا في المجتمع العربي باجتماع مع مندوبي غرفة الطوارئ في قرية مجد الكروم، بحضور رئيس مجلس مجد الكروم المحلي، سليم صليبي، ومدير قسم الرفاه، مرعي خلايلة، ومدير عام المجلس، رباح مناع، والدكتور محمد خطيب والدكتور شادي حمود من لجنة الصحة في مجد الكروم، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على وضع البلدة والاحتياجات الخاصة، وذلك بعد الارتفاع الحاد الذي سجل بأعداد المصابين بفيروس كورونا في مجد الكروم.

وجرى مناقشة مواضيع عديدة متعلقة بإجراءات الأمان والتشديدات، خاصة في ظل التسهيلات التي أقرتها الحكومة للعودة التدريجية للمدارس وقطاعات العمل، وملاءمتها للمجتمع العربي ولقرية مجد الكروم.

يذكر أن مندوبي الهيئة سيواصلون زياراتهم إلى البلدات العربية للتداول مع الرؤساء في معالجة الأزمات التي سببتها جائحة كورونا.


#كورونا
#مجد الكروم
#فيروس كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ

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