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بعد تعافيه من كورونا: وفاة مسن (96 عاما) من البعنة

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 09:58

بعد تعافيه من كورونا: وفاة مسن (96 عاما) من البعنة
المرحوم محمود مصطفى تيتي
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

توفي الحاج محمود مصطفى تيتي (أبو ناصر) عن عمر ناهز 96 عاما، من قرية البعنة بمنطقة الشاغور، في مستشفى "زيف" بصفد، بعدما أحيل إليه لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب المستشفى.

وكان المسن قد أحيل قبل نحو الشهر إلى المستشفى في صفد لتلقي العلاج، وهو يعاني من أعراض فيروس كورونا، إذ أجريت له الفحوصات وكانت النتائج موجبة، وفي غضون أيام طرأ تدهور على حالته ووصفت بالخطيرة آنذاك.

إلى ذلك، أعلن المستشفى يوم 16 نيسان/ أبريل الجاري عن تعافي المسن من كورونا، وجرى تسريحه من قسم الكورونا إلى قسم آخر من أجل مواصلة مرحلة التعافي، غير أنه فارق الحياة صباح اليوم، الأربعاء.

وفي سياق متصل، أعلن في قرية دير الأسد المجاورة للبعنة، يوم الأحد الماضي، عن وفاة المسن أحمد محمد حسين نعمة (90 عاما) في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

هذا، وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البعنة 34 مصابا، فيما وصل عدد الحالات في دير الأسد إلى 146، بحسب معطيات وزارة الصحة.


#كورونا
#البعنة
#فيروس كورونا
#محمود مصطفى تيتي

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