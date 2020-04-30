اعتقلت الشرطة، قبيل انتصاف ليل الخميس، 3 مواطنين عرب في مدينة حيفا، من عائلة خليل بنا، شقيق شادي بنا، الذي نفذ عملية في القدس المحتلة، في شباط/ فبراير الماضي؛ بادّعاء أنهم قد اعتدوا عليها، عقِبَ دهسها لكلب يملكونه.

وأفاد الصحافي، ربيع عيد، في حديث مع "عرب 48"، بأن الشرطة اعتقلت "3 أشقاء، من أبناء عائلة بنا"، مضيفا: "بينما كنت مارًّا قرب المنطقة (قرب منزل العائلة)، في شارع ’دانييل’ حيث يقطن سكان عرب. سمعتُ أناسًا يصرخون، ورأيت العشرات من عناصر الشرطة"، لافتا إلى أن العناصر التي كانت؛ "لم تكن جميعها عناصر شرطة عادية".

وأوضح أن الاعتداء على عائلة بنا بدأ حينما "دهست الشرطة كلبا تملكه العائلة"، مُشيرا إلى أن شهودَ عيان قد أخبروه بأن الشرطة التي دهست الكلب، "كانت مسرعة".

وأضاف: "بعد ذلك كما يبدو، بدأت المشاحنات التي سرعان ما تحوّلت إلى اعتقال الشرطة لأفراد العائلة"، مؤكدا أن الشرطة "اقتحمت منزل خليل بنا، شقيق شادي بنا، الذي نفذ عملية في القدس (المحتلة)، قبل فترة (في شباط/ فبراير الماضي) وفتّشته بالقوة".

وذكر عيد أن أفعال الشرطة لم تقف عند هذا الحد، إذ إنه أكد أنها "طالبت الأهالي في البيوت المجاورة لموقع الحدث، بأن تطّلع على تسجيلات الكاميرات المثبتة أمام منازلهم، لكي يروا كامل الأحداث".

وفي هذا الصدد قال عيد: "رأيتُ بأمّ عيني، الشرطة تدخل إلى أحد المنازل عنوة، بعد أن شكّلت ضغطا كبيرا على أصحابه".

وفي منشور عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال عيد: "كنت شاهدًا على دخول الشرطة إلى منازل في الحي رغم ممناعة الأهالي، بهدف الاطلاع على الكاميرات في الشارع، كما شهدت على قيام رجل شرطة معه كلب للشرطة بأخذه للتبول على مدخل عمارة".

وأضاف في المنشور ذاته: "والآن يتم جمع كاميرات المراقبة، دون إذن من المحكمة والناس لا يعلمون ماذا يفعلون أمام طلبات الشرطة هذه".