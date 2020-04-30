  2. محليات
  3. أخبار محلية

حيفا: الشرطة تعتقل أقارب شادي بنا منفذ عملية القدس

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 00:04

حيفا: الشرطة تعتقل أقارب شادي بنا منفذ عملية القدس
من المكان (تصوير شاشة)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة، قبيل انتصاف ليل الخميس، 3 مواطنين عرب في مدينة حيفا، من عائلة خليل بنا، شقيق شادي بنا، الذي نفذ عملية في القدس المحتلة، في شباط/ فبراير الماضي؛ بادّعاء أنهم قد اعتدوا عليها، عقِبَ دهسها لكلب يملكونه.

وأفاد الصحافي، ربيع عيد، في حديث مع "عرب 48"، بأن الشرطة اعتقلت "3 أشقاء، من أبناء عائلة بنا"، مضيفا: "بينما كنت مارًّا قرب المنطقة (قرب منزل العائلة)، في شارع ’دانييل’ حيث يقطن سكان عرب. سمعتُ أناسًا يصرخون، ورأيت العشرات من عناصر الشرطة"، لافتا إلى أن العناصر التي كانت؛ "لم تكن جميعها عناصر شرطة عادية".

وأوضح أن الاعتداء على عائلة بنا بدأ حينما "دهست الشرطة كلبا تملكه العائلة"، مُشيرا إلى أن شهودَ عيان قد أخبروه بأن الشرطة التي دهست الكلب، "كانت مسرعة".

وأضاف: "بعد ذلك كما يبدو، بدأت المشاحنات التي سرعان ما تحوّلت إلى اعتقال الشرطة لأفراد العائلة"، مؤكدا أن الشرطة "اقتحمت منزل خليل بنا، شقيق شادي بنا، الذي نفذ عملية في القدس (المحتلة)، قبل فترة (في شباط/ فبراير الماضي) وفتّشته بالقوة".

وذكر عيد أن أفعال الشرطة لم تقف عند هذا الحد، إذ إنه أكد أنها "طالبت الأهالي في البيوت المجاورة لموقع الحدث، بأن تطّلع على تسجيلات الكاميرات المثبتة أمام منازلهم، لكي يروا كامل الأحداث".

وفي هذا الصدد قال عيد: "رأيتُ بأمّ عيني، الشرطة تدخل إلى أحد المنازل عنوة، بعد أن شكّلت ضغطا كبيرا على أصحابه".

وفي منشور عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال عيد: "كنت شاهدًا على دخول الشرطة إلى منازل في الحي رغم ممناعة الأهالي، بهدف الاطلاع على الكاميرات في الشارع، كما شهدت على قيام رجل شرطة معه كلب للشرطة بأخذه للتبول على مدخل عمارة".

وأضاف في المنشور ذاته: "والآن يتم جمع كاميرات المراقبة، دون إذن من المحكمة والناس لا يعلمون ماذا يفعلون أمام طلبات الشرطة هذه".


#مدينة حيفا
#الشرطة
#اعتقال أبناء عائلة بنا
#خليل بنا

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إضراب مفتوح في السلطات المحليّة العربية؟
إضراب مفتوح في السلطات المحليّة العربية؟

2020-04-30

الدولة الواحدة: الضمّ سيؤدي إلى سجن الأغلبية الفلسطينية في كانتونات
الدولة الواحدة: الضمّ سيؤدي إلى سجن الأغلبية الفلسطينية في كانتونات

2020-04-30

مصرع شاب في حادث طرق في الجديدة المكر
مصرع شاب في حادث طرق في الجديدة المكر

2020-04-30

الأكثر قراءة

منع ظهور رامز جلال في

منع ظهور رامز جلال في "أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر"

2020-04-29
أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

2020-04-29
خطورة العودة إلى المدارس...

خطورة العودة إلى المدارس...

2020-04-29
مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

2020-04-29
الصحة الإسرائيلية: 215 حالة وفاة و15834 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 215 حالة وفاة و15834 إصابة بكورونا

2020-04-29