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مُصابان في جريمتي إطلاق نار في جسر الزرقاء ويركا

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 23:34

مُصابان في جريمتي إطلاق نار في جسر الزرقاء ويركا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيب مواطنان عربيان، مساء يوم الجمعة، في جريمتي إطلاق نار، ارتُكِبتا في جسر الزرقاء، ويركا.

وأسفرت جريمةُ إطلاق النار في جسر الزرقاء، والتي ارتُكِبت، قبيل انتصاف ليل الجمعة، عن إصابة متوسطة لشاب من القرية.

وجاء في التفاصيل أن الشاب نُقِل إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج.

وفي يركا، أُصيب رجل، يبلغ من العمر 40 عامًا، بجراح متوسطة، جراء إطلاق نار عليه، في القرية.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان الذي ارتُكِبت في الجريمة، الإسعافات الأولية للمُصاب، ونقلته، لاستكمال العلاج في مستشفى نهاريا.

وقالت الشرطة في بيان، إنها شرعت في التحقيق بشأن الجريمة، دون أن تُعرَف خلفيّتها بعد.

وفي سياقٍ ذي صلة، أطلق مجهول، النار، باتجاه سيارة بالقرب من مدرسة ابن رشد، في مدينة قلنسوة.

وجاء في التفاصيل، أن الجريمة أسفرت عن أضرار، دون تسجيل أية إصابات.

ولقيت الجريمة استنكارا واستياءً شديدين من قِبل أهالي المدينة، ولا سيّما أن يوم الخميس، شهد جريمة أُخرى، إذ أُطلِق النار على شاب أثناء الإفطار الرمضاني، ليُصاب بجراح طفيفة.


#مواطنان عربيان
#جسر الزرقاء
#يركا
#إطلاق نار

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