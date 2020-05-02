كفر قرع تُسجّل 4 إصابات بفيروس كورونا

سجّلت كفر قرع، يوم الجمعة، 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس المحلي في القرية، إبراهيم أبو عطا.

وقال أبو عطا في بيان مُقتضَب: "أعلن المجلس مساء الجمعة ووفق معلومات من مصادر طبية مسؤولة، عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا من سكان قرية كفرقرع".

وذكر أن "الإصابات تبينت بعد إجراء فحص كورونا لهم (للمُصابين الأربعة) وجميعهم دخلوا إلى الحجر الصحي بعد تبليغهم (بإصابتهم بالفيروس) من قِبل الجهات المسؤولة بوزارة الصحة".

وتابع: "وتم إبلاغ كل من كان مع المصابين باتصال، بالدخول الفوري للحجر الصحي".

وطالب المجلس المحلي "جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والجهات المسؤولة واستعمال الوسائل الوقائية وعلى رأسها الأقنعة الواقية والقفازات وتعقيم الأيادي واتباع نهج تنظيف وتعقيم اليدين".

وطالب المجلس كذلك؛ "أصحاب المحلات التجارية تبنّي جميع الوسائل الوقائية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على الزبائن والعاملين".

وقررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عدم العودة إلى المدارس العربية، الأُسبوع المقبل، وِفقًا لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، إذ ستعقد خلال الأُسبوع المقبل جلسة تقييمية إضافية لاتخاذ القرارات المناسبة واللّازمة، وفقًا للمستجدات والتطورات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قرّرت، الجمعة، عودة الطلاب إلى جهاز التعليم، على مراحل، تبدأ يوم الأحد المقبل، بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود باقي الصفوف حتى موعد لا يتجاوز الأول من حزيران/ يونيو المُقبل.

وبلغ عدد المصابين العرب بفيروس كورونا حتى صباح أمس الجمعة، لا يشمل المدن المختلطة، 941 مصابا، بزيادة 20 حالة في اليوم الأخير، فيما بلغ مجمل الفحوصات في المجتمع العربي نحو 49158 بزيادة بلغت 1483 فحصا، حسبما ذكرت الهيئة العربية للطوارئ.

ولم تسجل في دير الأسد أي إصابة جديدة في الأيام الأخيرة، إلا أنها بقيت تتصدر القائمة بـ146 إصابة، تليها حورة بـ82 إصابة مع تسجيل 16 إصابة جديدة، ثم أم الفحم 78، بعدها رهط 57 و48 في الطيبة، و43 في جسر الزرقاء.