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تقرير مصور | "خطة العودة إلى المدارس فاشلة وأولادنا ليسوا للمراهنة"

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 21:54

تقرير مصور | "خطة العودة إلى المدارس فاشلة وأولادنا ليسوا للمراهنة"
عرب ٤٨

أعد الزميل أنس موسى تقريرًا صحافيًا مصورًا يرصد فيه الرفض الجماهيري للمجتمع العربي، لقرار الحكومة بعودة الطلاب إلى المدارس، بينما فتحت مدارس البلدات اليهودية أبوابها لأكثر من مليون طالب اليوم الأحد، إلا أن المدارس العربية ظلّت أبوابها مقفلة أمام طلابها وفق قرار اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب وبتوصية هيئة الطوارئ العربية ولجنة السلطات المحلية القطرية.

وعبّرت لجان أولياء الأمور المحلية والقُطرية عن عدم قبولها للخطة المقترحة من قبل وزارة المعارف لعودة الطلاب، في حين أبدت عدة مدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب في حال وجود أي تغيير بالقرارات، بينما يرى معلمون أنهم شريحة مهمّشة في ظل قرارات وإهمال الجهات المختصة من خلال إرسالهم إلى المدارس في ظل عدم جاهزيّة معظمها على صعيد الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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#خطة العودة
#مدارس
#كورونا
#فيروس كورونا

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