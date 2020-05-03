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سخنين: إطلاق نار على منزل وسيارة 

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 21:37

سخنين: إطلاق نار على منزل وسيارة 
منظر عام لمدينة سخنين
عرب ٤٨

أقدم جناة على إطلاق النار على منزل مأهول وسيارة بملكية رجل أعمال في مدينة سخنين، مساء اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، فإن الجريمة استهدفت منزل وسيارة رئيس إدارة فريق الدرجة الممتازة، اتحاد أبناء سخنين، محمد أبو يونس.

وأسفرت جريمة إطلاق النار عن إلحاق أضرار في السيارة بينما كانت مركونة بجوار المنزل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وتشهد البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا في جرائم إطلاق النار والعنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.


#سخنين
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#محمد أبو يونس
#اتحاد أبناء سخنين

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من عرب 48

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