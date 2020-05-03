مصرع شخص و3 إصابات بينها خطيرة بحادثي طرق بالجنوب

لقي شخص مصرع وأصيب 3 بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة جراء حادثي طرق وقعا بساعات متأخرة من الليل في جنوبي البلاد.

وعند الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الأحد، تلقت طواقم الإسعافات بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 4 بالقرب من عسقلان.

وأعلن الطاقم الطبي عن وفاة شخص (54 عاما)، وتقديم العلاج لشخصين وصفت إصابتهما بين الطفيفة والمتوسطة، نقلا على إثرها إلى مستشفى "برزلاي" لاستكمال العلاج.

ودلت التحقيقات الشرطة أن الحادث نجم عن تصادم بين مركبة خصوصية ودباب "تراكترون"، ما أدى إلى مصرع سائق الدباب، حيث شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر، أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح وصفت بالخطيرة جراء حادث طرق على شارع 4 في الجنوب، حيث نقل الفتى الجريح إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.