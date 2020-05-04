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عواودة ينتقد تعامل حكومة نتنياهو مع السلطات المحلية العربية في ظل كورونا

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 09:13

عواودة ينتقد تعامل حكومة نتنياهو مع السلطات المحلية العربية في ظل كورونا
مجلس كفر كنا المحلي
عرب ٤٨

انتقد رئيس مجلس كفر كنا المحلي، ونائب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، د. يوسف عواودة، سياسة الحكومة الإسرائيلية وتعاملها مع السلطات المحلية العربية، في ظل جائحة كورونا.

وأكد أنه "عندما تعوّض حكومة نتنياهو بلدية تل أبيب عن ‘أرنونا’ المجمع التجاري ‘عزرائيلي’ بمبلغ يفوق ما مُنح للبلدات العربية مجتمعة، ضمن تعويض الحكومة للسلطات المحلية اليهودية والعربية في ظل أزمة الكورونا، فاعلم أن ماكينة التمييز والإجحاف ما زالت تعمل بكل قوة في زمن الكورونا أيضا".

يوسف عواودة

وأضاف عواودة أنه "إذا كانت الحكومة تظن أن حق المجتمع العربي يقتصر على وجبات طعام، وأن دور السلطات المحلية العربية توصيل هذه الوجبات إلى مستحقيها فهي مخطئة خاطئة. نحن انتُخبنا من قبل أبناء مجتمعنا لنخدمهم بما يرضيهم ويرضي ضمائرنا، ولن نرضى إلا بتحصيل كامل حقهم الذي نرفض أن يوزن بوحدات وزن مغشوشة أصلا وقصدا، فربط التعويض بحجم ‘أرنونا’ التجارة والصناعة فقط وتجاهل حجم ‘أرنونا’ السكن مع العلم المسبق أن المساحات الصناعية في البلدات العربية لا تصل 2% نتيجة تاريخ طويل من التمييز فهذا يعني تفنّنا في الإمعان بالتمييز... تمييز بعضه فوق بعض".

وختم رئيس مجلس كفر كنا المحلي بالقول إنه "عندما قلنا أن هذا غير مقبول لم يُسمع لنا، لذلك لم يبق أمامنا إلا الإعلان عن إضراب سلطاتنا المحلية العربية، ابتداء من يوم الثلاثاء، واستباق الإضراب بوقفة احتجاجية لرؤساء هذه السلطات، الإثنين، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس".


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