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كورونا: التسهيلات الجديدة في مختلف المجالات الحياتية

تاريخ النشر: 06/05/2020 - 09:52

كورونا: التسهيلات الجديدة في مختلف المجالات الحياتية
غرفة الطوارئ في شفاعمرو (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨

ننشر فيما يلي التعليمات التي أصدرتها الهيئة العربيّة للطوارئ حول التسهيلات الجديدة في مختلف المجالات الحياتية:

أولاً: الاستمرار بالمحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص، والاهتمام بنظافة اليدين ووضع الكمامات.

ثانياً: كل أمر لم يُذكر به تغيير أو لم يَسمح بشكل واضح، فهو ممنوع حتى إشعار آخر.

الخروج من البيت: مسموح، تم إلغاء التقييدات المتعلقة بالابتعاد حتى 100 متر.

زيارة أبناء العائلة: مسموح زيارة الأقارب من الدرجة الأولى، يشمل الجد والجدة مع عدم التقبيل والعناق واللمس، والحفاظ على مسافة.

التجمهر: مسموح حتى 20 شخصًا في مكان مفتوح.

ابتداء من 17 أيار/ مايو: مسموح 50 شخصًا.

في 31 أيار/ مايو: مسموح 100 شخص.

في 14 حزيران/ يونيو: إلغاء تقييدات التجمهر.

الأعراس: يُسمح بإقامتها حتى 50 شخصًا.

المطاعم: إرساليات والـtake away، أما الجلوس ممنوع.

المتنزّهات والمكتبات: بالتدريج حتى منتصف حزيران/ يونيو.

رياض الأطفال: ستُفتح في 10 أيار/ مايو، أما الحضانات ومؤسسات الرعاية النهارية فلم يُحدد موعد بدئها.

التعليم: سيعود الطلاب إلى مدارسهم نهاية الشهر، أما العطلة الصيفيّة فستكون فيما تبقى من شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.

دور العبادة: مغلَقة إلى إشعار آخر.

الرياضة: العودة إلى النشاطات في أيّ مكان، أما النوادي ستُفتح هذا الأسبوع.

البحر: مسموح الألعاب المائية، دون المكوث على الشاطئ.

مراكز التسوّق والأسواق: ستفتح حتى 7 أيار/ مايو.

كرة القدم: عودة التدريبات بحلول نهاية الشهر، وفي موعد أقصاه منتصف حزيران/ يونيو.

صالات العرض والمتاحف: ستُفتح في 17 حزيران/ يونيو، أما العروض سيُسمح بها حتى منتصف حزيران/ يونيو.


#كورونا
#الهيئة العربيّة للطوارئ
#فيروس كورونا

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