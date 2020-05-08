  2. محليات
  3. أخبار محلية

الهيئة العربية للطوارئ: لبس الكمامة اليوم ضروري أكثر من قبل

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 13:51

الهيئة العربية للطوارئ: لبس الكمامة اليوم ضروري أكثر من قبل
عرب ٤٨

أصدرت الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الجمعة، بيانًا وملصقا (بوستر) ضمن حملتها التوعوية، يحمل عنوان "الكمامة علامة"، حثّت فيه على أهمية لبس الكمامة خلال هذه الفترة مع العودة التدريجية للحياة في ظل الكورونا، وخروج أعداد كبيرة من الناس للشارع والأماكن العمومية، والذي يجعل لبس الكمامة ضروريًّا أكثر من قبل.

وأضافت أن "لبس الكمامة علامة على مسؤولية الشخص تجاه حياته وحياة الآخرين".

وأكدت الهيئة أيضا على "أهمية الاستمرار باتباع تعليمات الوقاية، مثل: الابتعاد الاجتماعي وغسل.

وختمت بالقول إن "اتباع المواطنين لهذه التعليمات هو شرط أساسي لخروج مجتمعنا من الأزمة نهائيا وبسلام".


#كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ
#كمامات
#فيروس كورونا

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جسر الزرقاء: اللجنة الشعبية تُصعّد النضال وتطالب بعودة العمال فورًا
جسر الزرقاء: اللجنة الشعبية تُصعّد النضال وتطالب بعودة العمال فورًا

2020-05-08

3 إصابات خطيرة في حادث طرق بالجليل الأعلى
3 إصابات خطيرة في حادث طرق بالجليل الأعلى

2020-05-08

كورونا: 152 إصابة في دير الأسد و130 بحورة و80 في أم الفحم و61 برهط
كورونا: 152 إصابة في دير الأسد و130 بحورة و80 في أم الفحم و61 برهط

2020-05-08

الأكثر قراءة

مقتل عربي برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع

مقتل عربي برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع

2020-05-07
العليا الإسرائيلية تمنح ضوءًا أخضرَ لحكومة نتنياهو الخامسة

العليا الإسرائيلية تمنح ضوءًا أخضرَ لحكومة نتنياهو الخامسة

2020-05-07
قُتِل

قُتِل "لأنه عربيّ".. النقب: "سلبت الشرطة ابني بمحاكمةٍ ميدانيّة"

2020-05-07
الكنيست تصادق على جميع قوانين تشكيل حكومة ولايتها 4.5 سنة

الكنيست تصادق على جميع قوانين تشكيل حكومة ولايتها 4.5 سنة

2020-05-07
كورونا في البلاد: تعافي 10873 مُصابا والوفيات ترتفع لـ240

كورونا في البلاد: تعافي 10873 مُصابا والوفيات ترتفع لـ240

2020-05-07