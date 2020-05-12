طمرة: إصابة متوسطة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، اليوم الثلاثاء، بجراح متوسّطة، وذلك بعد أن تعرّض لإطلاق نار في مدينة طمرة، وذكرت مصادر أنه تم تقديم العلاج له في مركز طبيّ محليّ في المدينة ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفي بيان صدر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء قال إنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، لواء الكرمل، عن إطلاق نار على شاب يبلغل من العمر 27 عامًا وإصابته بجراح متوسطة، إثر تعرضه لإطلاق نار في طمرة، وتوجّه طاقم من المسعفين والمضمدين إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج".

22 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي

قتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 22 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم سلامة أبو كف (40 عاما) من قرية أم بطين بالنقب، الذي قتل على يد عناصر من الشرطة في بئر السبع.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.