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سخنين: تفكيك جسم مشبوه أمام منزل رئيس البلدية

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 09:42

سخنين: تفكيك جسم مشبوه أمام منزل رئيس البلدية
منزل رئيس بلدية سخنين، اليوم
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

عُثر في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، على جسم مشبوه أمام منزل رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا.

واستدعي خبير المتفجرات وقوات من الشرطة إلى المكان، إذ عملوا على تفكيك الجسم المشبوه وإزالته من المكان دون إلحاق الأذى أو أضرار في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يذكر أنه سبق وأن تعرض منزل رئيس بلدية سخنين، في الأشهر الأخيرة، لاعتداء وإطلاق نار، كما قُدمت لائحة اتهام ضد شاب على خلفية تهديد أبو ريا.


#سخنين
#صوت أبو ريا
#العنف والجريمة
#بلدية سخنين

سخنين: تفكيك جسم مشبوه أمام منزل رئيس البلدية

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