  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا في البلدات العربية: ارتفاع في عدد المتعافين

تاريخ النشر: 15/05/2020 - 11:28

كورونا في البلدات العربية: ارتفاع في عدد المتعافين
محطة فحص الكورونا في حورة
عرب ٤٨

يُستدل من المعطيات الأخيرة في التقرير الذي أصدرته وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، أنه طرأ ارتفاع في عدد المتعافين من الكورونا في البلدات العربية، فيما سُجّل زيادة طفيفة بالإصابات بالفيروس في عدة بلدات عربية.

وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 95

حورة: الإصابات 138، المتعافون 13

أم الفحم: الإصابات 80، المتعافون 54

رهط: الإصابات 63، المتعافون 37

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 32

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 34

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 25

دبورية: الإصابات 31، المتعافون 26

جت: الإصابات 23، المتعافون 22

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 16

عرعرة النقب: الإصابات 24، المتعافون 8

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 10

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 18

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 13

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 11

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 15

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 11

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 10

قائمة البلدات التي عدد الإصابات فيها أقل من 15 مصابا تعافى عدد منهم:

شفاعمرو

الطيرة

عرابة

قلنسوة

المغار

معلوت- ترشيحا (مختلطة)

جديدة- المكر

تل السبع

عرعرة

يافة الناصرة

كفر قرع

كسيفة

مسعودين العزازمة

يركا

طلعة عارة

اللقية

إكسال

عين ماهل

نحف

أبو سنان

الفريديس

عسفيا

كابول

كفر ياسيف

دير حنا

بسمة عارة

جلجولية

البعينة- نجيدات

بير المكسور

أبو ربيعة

الرامة

عيلوط

بسمة طبعون

أبو غوش

شعب

زيمر

طوبا- الزنغرية

يانوح - جث

الشبلي- أم الغنم

حرفيش

جولس

عيلبون

المزرعة

كفر برا

فسوطة

معليا

عرب السيد

كفر مصر

الناعورة

بقعاثا (الجولان المحتل)

مجدل شمس (الجولان المحتل).


#كورونا
#المجتمع العربي
#فيروس كورونا
#بلدات عربية
#مستجدات كورونا
#تعافوا من كورونا

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصيادون يشكون التضييق ويصعدون نضالهم
الصيادون يشكون التضييق ويصعدون نضالهم

2020-05-15

المحكمة تنظر بطلب تمديد اعتقال 8 محتجين على إعدام يونس
المحكمة تنظر بطلب تمديد اعتقال 8 محتجين على إعدام يونس

2020-05-15

أعمال العنف والجريمة تضرب مجددا في بلدات عربية
أعمال العنف والجريمة تضرب مجددا في بلدات عربية

2020-05-15

الأكثر قراءة

عرعرة: تشييع الشاب مصطفى يونس بعد مظاهرة حاشدة

عرعرة: تشييع الشاب مصطفى يونس بعد مظاهرة حاشدة

2020-05-14
عامل اجتماعي في

عامل اجتماعي في "تل هشومير": لم يتحرك أحد لأن الضحية عربي

2020-05-14
نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

2020-05-14
تململ في الليكود يرجئ تنصيب الحكومة الإسرائيلية إلى الأحد

تململ في الليكود يرجئ تنصيب الحكومة الإسرائيلية إلى الأحد

2020-05-14
بيرتس ينشق عن

بيرتس ينشق عن "يمينا" لينضم لحكومة نتنياهو

2020-05-14