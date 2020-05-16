جديدة المكر: إطلاق نار على بناية المجلس المحلي

تعرّض المجلس المحلّي في جديدة المكر، فجر اليوم، السبت، لإطلاق نار ما أدّى إلى أضرار مادّية في المبنى، دون تسجيل إصابات بشريّة.

وقال رئيس المجلس المحلّي، سهيل ملحم، "إننا كمجلس محلي نستنكر ونرفض أعمال العنف بكلّ أشكالها مهما كانت الأسباب والدّوافع، ولا مبرر لمثل هذه الأعمال الخسيسة التي تعتبر جريمة كأي جريمة أخرى في حق الإنسانيّة، وخاصّة في هذا الشهر الفضيل الذي تتقارب به القلوب".

من المكان

ويضيف ملحم "مع الأسف هؤلاء الجبناء لا يأبهون بالقيم الإنسانية وقدسيتها التي يحملها شهر رمضان المبارك ولا بغيره من بقية الأشهر"، وشدّد على الاستمرار في "مكافحة هذه الثلة من السفهاء وأنه لن يثنينا ولن يردعنا شيء وأي سلوك بخس من هذه السلوكيات، بل على العكس سنستمر في مسيرة العمران والإعمار لهذا البلد الحبيب لن تخيفنا ولن نهاب من رصاصات الغدر الرخيصة".

وطالب ملحم الشرطة بالكشف عن المجرمين وملاحقتهم "حتى ينالوا جزاءهم المطلوب"، علمًا بأنّ الشرطة فتحت تحقيقًا في إطلاق النار.

وهذه أحدث جريمة إطلاق نار في القرية، التي تشهد مؤخرًا أعمال عنف، كان آخرها إطلاق نار على شاب (22 عامًا) ما أدّى إلى إصابته بجراح متوسّطة، في 30 نيسان/أبريل الماضي.