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تمديد اعتقال 3 أشخاص من الطيرة على خلفية إصابة شرطيين

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 23:52

تمديد اعتقال 3 أشخاص من الطيرة على خلفية إصابة شرطيين
سيارة الشرطة بعد تعرّضها لإطلاق نار
عرب ٤٨

مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون، مساء السبت، اعتقال 3 أشخاص من مدينة الطيرة في منطقة المثلث، على خلفية حادثة إطلاق النار على دورية الشرطة وإصابة شرطيين، أحدهما بجروح خطيرة.

وكانت الشرطة اعتقلت في وقت سابق اليوم 6 أشخاص، من عائلة واحدة هم أب أم وابنيهما وزوجتيهما، بعد حادثة إطلاق النار، التي وقعت فجر السبت، بفترة قليلة.

وقررت المحكمة مساء اليوم، تسريح النساء الثلاث، فيما مددت اعتقال الأب ونجليه لمدة 10 أيام إضافية، على ذمة التحقيق.

وقال المحامي الموكل للدفاع عن المعتقلين، إيهاب جلجولي، في حديث لـ"عرب 48" إن موكليه "اعتقلوا عن طريق الخطأ، لأنهم كانوا في الوقت والمكان غير المناسبين:، موضحًا أنهم "اعتقلوا لأنهم كانوا بالقرب من السيارة التي كانت تطاردها الشرطة".

وحول اعتقال ثلاث نساء على خلفية الحادثة، أوضح جلجولي أن "اعتقال النساء جاء بهدف الضغط على المعتقلين ليس إلا، وكل الأدلة التي تملكها الشرطة ضد المعتقلين هي ظرفية، ولا يوجد بحوزتهم أي دليل ملموس".

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بـ"الرد" على واقعة إطلاق النار على سيارة للشرطة فجر اليوم، في مدينة الطيرة وإصابة شرطيين اثنين أحدهما بجراح خطيرة، في حلقة جديدة من سياسته العدوانية والعنصرية المتصاعدة ضد المواطنين العرب.

وبينما تجنب نتنياهو التعقيب على عشرات الوقائع التي اعتدى خلالها الحريديون على عناصر الشرطة والجيش الإسرائيليين، وخاطب عطف يهود الفلاشة (الجالية الإثيوبية) على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت احتجاجا على مقتل أحد أفرادها على يد عناصر الشرطة، أصدر نتنياهو بيانا أدان من خلاله إطلاق النار في الطيرة، ووسم خلاله المجتمع العربي بالعنف والإجرام.

وفي بيان صدر عنه، قال نتنياهو: "أدين بشدة حادث إطلاق النار على شرطيين في مدينة الطيرة أثناء عملهما ضد الإجرام هناك. أتمنى الشفاء العاجل للشرطيين اللذين أصيبا في الحادث. سنواصل العمل والكفاح ضد الإجرام والعنف في المجتمع العربي وسنحاسب الجناة".

توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بـ"الرد" على واقعة إطلاق النار على سيارة للشرطة فجر اليوم، في مدينة الطيرة وإصابة شرطيين اثنين أحدهما بجراح خطيرة، في حلقة جديدة من سياسته العدوانية والعنصرية المتصاعدة ضد المواطنين العرب.

وبينما تجنب نتنياهو التعقيب على عشرات الوقائع التي اعتدى خلالها الحريديون على عناصر الشرطة والجيش الإسرائيليين، وخاطب عطف يهود الفلاشة (الجالية الإثيوبية) على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت احتجاجا على مقتل أحد أفرادها على يد عناصر الشرطة، أصدر نتنياهو بيانا أدان من خلاله إطلاق النار في الطيرة، ووسم خلاله المجتمع العربي بالعنف والإجرام.

وفي بيان صدر عنه، قال نتنياهو: "أدين بشدة حادث إطلاق النار على شرطيين في مدينة الطيرة أثناء عملهما ضد الإجرام هناك. أتمنى الشفاء العاجل للشرطيين اللذين أصيبا في الحادث. سنواصل العمل والكفاح ضد الإجرام والعنف في المجتمع العربي وسنحاسب الجناة".


#الطيرة
#إطلاق نار
#دورية للشرطة

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