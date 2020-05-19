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كورونا في البلدات العربية: تشخيص حالات جديدة في حورة ورهط

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 12:04

كورونا في البلدات العربية: تشخيص حالات جديدة في حورة ورهط
عرب ٤٨

نشرت وزارة الصحة المعطيات حول الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية حتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، الثلاثاء، إذ تبين تشخيص حالات جديدة في منطقة النقب وتحديدًا ببلدتي حورة ورهط.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد سُجل ارتفاعٌ في عدد المتعافين من الفيروس في بلدات عدة في مقدمتها دير الأسد وأم الفحم.

وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 115

حورة: الإصابات 146، المتعافون 28

أم الفحم: الإصابات 80، المتعافون 60

رهط: الإصابات 64، المتعافون 45

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 35

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 36

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 26

دبورية: الإصابات 31، المتعافون 26

جت: الإصابات 23، المتعافون 22

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 16

عرعرة النقب: الإصابات 24، المتعافون 10

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 15

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 18

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 14

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 14

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 15

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 11

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 12

قائمة البلدات التي عدد الإصابات فيها أقل من 15 مصابا تعافى عدد منهم:

شفاعمرو

الطيرة

عرابة

قلنسوة

المغار

معلوت- ترشيحا (مختلطة)

جديدة- المكر

تل السبع

عرعرة

يافة الناصرة

كفر قرع

كسيفة

مسعودين العزازمة

يركا

طلعة عارة

اللقية

إكسال

عين ماهل

نحف

أبو سنان

الفريديس

عسفيا

كابول

كفر ياسيف

دير حنا

بسمة عارة

جلجولية

البعينة- نجيدات

بير المكسور

أبو ربيعة

الرامة

عيلوط

بسمة طبعون

أبو غوش

شعب

زيمر

طوبا- الزنغرية

يانوح - جث

الشبلي- أم الغنم

حرفيش

جولس

عيلبون

المزرعة

كفر برا

فسوطة

معليا

عرب السيد

كفر مصر

الناعورة

بقعاثا (الجولان المحتل)

مجدل شمس (الجولان المحتل).

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كورونا
#فيروس كورونا
#رهط
#حورة
#دير الأسد
#أم الفحم

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