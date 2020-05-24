  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر مندا: اعتقال 18 شخصًا إثر شجار بين عائلتين

تاريخ النشر: 24/05/2020 - 11:49

كفر مندا: اعتقال 18 شخصًا إثر شجار بين عائلتين
في مكان شهد شجارا في كفر مندا، سابقا
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة، 18 شخصا، يُشتبه في ضلوعهم، في شجار نشب بين عائلتين في بلدة كفر مندا، مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة إنه سيتمّ "اليوم (الأحد) تقديهم للمحكمة في عكا للنظر بطلب تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيقات".

وجاء في التفاصيل أن شجارًا شارك العشرات فيه؛ تطوّر الليلة الماضية، في البلدة، بسبب خلاف بين عائلتين، تخلّل إطلاق مفرقعات، وإلقاء حجارة، وزجاجات حارقة.

وادّعت الشرطة في بيان، أن شرطيًا أُصيب، إثر الشّجار، فيما ذكر مصدر طبي أن الشرطي تعرض لإصابة طفيفة فحسب.

وألحق الشجار أضرارا مادية لممتلكات في المكان الذي نشب فيه.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، 24 شخصًا يُشتبه بتورطهم في شجار و"إثارة شغب" في البلدة.

وفي بيانٍ صدر حينها عن الناطق بلسان الشرطة، حول الشجار، ذكر أن الخلفية هي نزاع مالي بين رجلين، وخلال الشجار تم التراشق بالمفرقعات والحجارة، حيث أصيب شرطيان وحالتهما طفيفة، بالإضافة إلى أضرار في سيارات الشرطة.

وتم الأسبوع الماضي ضبط 19عبوة مفرقعات، تحتوي على 475 وحدة وتمت مصادرتها، وفضت الشرطة تجمهر أهالي البلدة، الذين أتوا لاستطلاع ما يحدث خلال الشجار، وتمت مخالفة كل فرد منهم الذين وصل عددهم إلى 20 شخصًا بمبلغ 500 شيكل، وذلك بسبب التجمهر وانتهاك تعليمات الشرطة ووزارة الصحة بمنع التجمهر تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#اعتقال
#شجار
#كفر مندا

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل نيفين عمراني بالنقب: لائحة اتّهام بحقّ 3 من أسرتها وكشفُ تفاصيل
مقتل نيفين عمراني بالنقب: لائحة اتّهام بحقّ 3 من أسرتها وكشفُ تفاصيل

2020-05-24

مجهولون يضرمون النار في مكاتب المجلس الإقليمي القيصوم
مجهولون يضرمون النار في مكاتب المجلس الإقليمي القيصوم

2020-05-24

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

2020-05-24

الأكثر قراءة

هل بدأت إسرائيل في محاولة

هل بدأت إسرائيل في محاولة "نزع الشرعية" عن عبّاس؟

2020-05-23
حالة الطقس: درجات حرارة معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار في أول أيام العيد

حالة الطقس: درجات حرارة معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار في أول أيام العيد

2020-05-23
سفن وقود إيرانية تقترب من فنزويلا رغم تحذيرات أميركية

سفن وقود إيرانية تقترب من فنزويلا رغم تحذيرات أميركية

2020-05-23
#حق_منة_عبد_العزيز: اغتصبوها وضربوها وصوّروها.. طالبت بحقها ثمّ

#حق_منة_عبد_العزيز: اغتصبوها وضربوها وصوّروها.. طالبت بحقها ثمّ "تنازلت"

2020-05-23
مصرع الشاب كامل حمدان إثر حادث طرق قرب مجد الكروم

مصرع الشاب كامل حمدان إثر حادث طرق قرب مجد الكروم

2020-05-23