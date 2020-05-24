كفر مندا: اعتقال 18 شخصًا إثر شجار بين عائلتين

اعتقلت الشرطة، 18 شخصا، يُشتبه في ضلوعهم، في شجار نشب بين عائلتين في بلدة كفر مندا، مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة إنه سيتمّ "اليوم (الأحد) تقديهم للمحكمة في عكا للنظر بطلب تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيقات".

وجاء في التفاصيل أن شجارًا شارك العشرات فيه؛ تطوّر الليلة الماضية، في البلدة، بسبب خلاف بين عائلتين، تخلّل إطلاق مفرقعات، وإلقاء حجارة، وزجاجات حارقة.

وادّعت الشرطة في بيان، أن شرطيًا أُصيب، إثر الشّجار، فيما ذكر مصدر طبي أن الشرطي تعرض لإصابة طفيفة فحسب.

وألحق الشجار أضرارا مادية لممتلكات في المكان الذي نشب فيه.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، 24 شخصًا يُشتبه بتورطهم في شجار و"إثارة شغب" في البلدة.

وفي بيانٍ صدر حينها عن الناطق بلسان الشرطة، حول الشجار، ذكر أن الخلفية هي نزاع مالي بين رجلين، وخلال الشجار تم التراشق بالمفرقعات والحجارة، حيث أصيب شرطيان وحالتهما طفيفة، بالإضافة إلى أضرار في سيارات الشرطة.

وتم الأسبوع الماضي ضبط 19عبوة مفرقعات، تحتوي على 475 وحدة وتمت مصادرتها، وفضت الشرطة تجمهر أهالي البلدة، الذين أتوا لاستطلاع ما يحدث خلال الشجار، وتمت مخالفة كل فرد منهم الذين وصل عددهم إلى 20 شخصًا بمبلغ 500 شيكل، وذلك بسبب التجمهر وانتهاك تعليمات الشرطة ووزارة الصحة بمنع التجمهر تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.