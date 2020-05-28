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محبو أيمن صفية يتوافدون إلى كفر ياسيف لتشييعه

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 16:15

محبو أيمن صفية يتوافدون إلى كفر ياسيف لتشييعه
ساحة الأوّل من أيار في كفر ياسيف (عرب ٤٨)
عرب ٤٨/ربيع سواعد

توافد المئات إلى قرية كفر ياسيف، بعد ظهر اليوم، الخميس، لتشييع جثمان الفنان أيمن صفيّة، الذي عثر عليه، الأربعاء، بعدما غرق قبالة عتليت الأحد.

وأثارت وفاة صفيّة، البالغ من العمر 29 عامًا، صدمة عن أصدقائه ومحبّيه ومتابعيه والأوساط الثقافية.

وبحسب ما روى متواجدون في الشاطئ لـ"عرب ٤٨"، فإن صفية كان يسبح في المياه هو وصديقته، الأحد، وأتت موجة قويّة عاليّة وسحبته وفُقدت آثاره فورًا. وحاول "عرب ٤٨" التواصل مع أصدقائه لتأكيد هذه الرواية أو نفيها.

وخلال الأيام الماضية، وجه مشاركون في عمليات البحث وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات للشرطة بالتقصير، ما دفعها إلى تعزيز وجودها بقوات إضافيّة خلال مراحل مختلفة من البحث، لحماية نفسها، لا المساهمة الفعلية.

تفاصيل أوفى على مدار الساعة...

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#أيمن صفية
#كفر ياسيف
#غرق
#تشييع

محبو أيمن صفية يتوافدون إلى كفر ياسيف لتشييعه

محبو أيمن صفية يتوافدون إلى كفر ياسيف لتشييعه

محبو أيمن صفية يتوافدون إلى كفر ياسيف لتشييعه

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