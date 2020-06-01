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الطيبة: جمعية صوت التوحد تدعو لوقفة غضب نصرة للشهيد الحلاق

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 08:36

الطيبة: جمعية صوت التوحد تدعو لوقفة غضب نصرة للشهيد الحلاق
الشهيد إياد الحلاق
عرب ٤٨

دعت جمعية "صوت التوحد" في مدينة الطيبة لمشاركتها بوقفة الغضب والاحتجاج نصرة لأرواح الشهداء من ذوي القدرات الخاصة.

وستنظم الوقفة الاحتجاجية، يوم غد الثلاثاء الساعة السادسة مساء، عند مدخل الطيبة الرئيسي تحت الجسر.

وأكدت الجمعية أنه "لا يكفي الشجب والاستنكار والتعاطف من بعيد، فعلينا مسؤولية وواجب بالتعبير بكل السوائل المتاحة للضغط على الشرطة وغيرها من المتنفذين للجم التصرفات المسيئة لهذه الفئة من مجتمعنا، والتي تعاني الويلات من التميّز وآخرها شهداء يسقطون".

ودعت الجمعية الأهالي للمشاركة في "وقفة غضب وصرخة ألم، تعبيرا ورفضا لما حصل مع الشهيد إياد خيري الحلاق في القدس، والمصاب بطيف التوحد، من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الطيبة
#القدس
#عنف الشرطة
#الشهيد إياد الحلاق
#صوت التوحد

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