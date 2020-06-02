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مستجدات كورونا: إصابات جديدة في عدة بلدات عربية

تاريخ النشر: 02/06/2020 - 09:38

مستجدات كورونا: إصابات جديدة في عدة بلدات عربية
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

نشرت وزارة الصحة معطيات حول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، وذلك لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الثلاثاء.

وشهدت الساعات الأخيرة تشخيص حالات جديدة بالكورونا واشتباه بإصابات أخرى في مختلف أنحاء البلاد، ما ألزم مئات المواطنين التزام الحجر الصحي.

وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 140

حورة: الإصابات 166، المتعافون 114

أم الفحم: الإصابات 80، المتعافون 75

رهط: الإصابات 81، المتعافون 59

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 38

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 32

دبورية: الإصابات 31، المتعافون 30

جت: الإصابات 26، المتعافون 23

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 27، المتعافون 21

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 18

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 17

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 15

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كورونا
#بلدات عربية
#مستجدات كورونا
#رهط
#حورة

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