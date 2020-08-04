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رصد مُصابة بفيروس كورونا من اللد في إيلات

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 09:35

رصد مُصابة بفيروس كورونا من اللد في إيلات
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

رُصدت مصابة بفيروس كورونا من مدينة اللد في أحد الفنادق بمدينة إيلات (أم الرشاش المُهجّرة)، جنوبي البلاد، وأبعدتها الشرطة لتعود إلى منزلها في اللد.

ونُقل عن المصابة بفيروس كورونا، أمس الاثنين، أنها أصيبت بالعدوى منذ 10 أيام، وأن أبناء أسرتها أبلغوها أنه بإمكانها الخروج لإجازة من الحجر الصحي.

ولقيت الشرطة بلاغا من المركز البلدي في اللد، بعد أن وصل المراقبون إلى بيتها لفحص سلامتها ولم يجدوها، وأثيرت الشكوك بأن المصابة سافرت إلى إيلات لقضاء إجازة في أحد الفنادق.

ولم تُحرر مخالفة للمصابة إثر انتهاكها أمر الصحة لغاية فحص الأمر مع وزارة الصحة. وأبلغت المرأة الشرطة بأنها مريضة، وأنها أنهت فترة الحجر الصحي، لكن ليس بحوزتها مصادقة بالسماح لها بالخروج من قبل وزارة الصحة.

هذا، وأبعدت الشرطة، يوم السبت الماضي، رجلا من الشمال تواجد في إيلات لثلاثة أيام رغم أنه مصاب بفيروس كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اللد
#أم الرشراش
#إيلات
#فيروس كورونا

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