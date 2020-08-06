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اعتقال قاصر آخر بشبهة الاعتداء على مثليين بيافا

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 08:18

اعتقال قاصر آخر بشبهة الاعتداء على مثليين بيافا
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

من المزمع أن تنظر محكمة الأحداث في مدينة بات يام، اليوم الخميس، في طلب الشرطة تمديد اعتقال مشتبه آخر (17 عاما) من سكان مدينة اللد، وذلك للاشتباه بضلوعه باعتداء على مثليين في ميناء يافا، في شجار شارك فيه عدد من الشبان، يوم السبت الماضي.

ووفقا للشرطة فإنه تم اعتقال مشتبه ثان بالاعتداء على شبان في ميناء يافا، نهاية الأسبوع الماضي. وادعت أن الشبهات أشارت إلى أن "الاعتداء تم على خلفية عدم رضا المعتدين عن مظهر المعتدى عليهم وميولهم الجنسية".

وكانت الشرطة قد أعلنت، أول من أمس الثلاثاء، عن اعتقال المشتبه الأول (16 عاما) من اللد، بالضلوع بالاعتداء، إلى جانب تمديد اعتقاله لمدة 3 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية.

هذا، واعتقلت الشرطة مشتبها آخر (17 عاما) من اللد، والذي تواجد في مدينة الطيبة، وأحيل للتحقيق في مركز الشرطة بيافا، أمس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#يافا
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