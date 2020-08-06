مصرع شخصين في حادثي طرق قرب الناصرة وأريحا

توفي شخصان، فجر اليوم الخميس، في حادثي طرق منفصلين قرب الناصرة، حيث لقي شاب مصرعه بعد أن علقت مركبته تحت عجلات شاحنة، بينما في منطقة أريحا، لقي شاب من البعينة النجيدات نارية حتفه جراء تصادم بين مركبتين.

ولقي الشاب إبراهيم محمد سليمان في الأربعينيات من عمره من قرية البعينة النجيدات، مصرعه في حادث طرق بين مركبتين على شارع 90 قرب منطقة أريحا.

ووفقا للطواقم الطبية فإن وفاة الشاب أقرت في المكان، فيما تم تقديم الإسعافات الميدانية إلى 4 أشخاص أصيبوا بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأغلقت الشرطة منطقة الحادث الذي وقع على شارع 90، لحين الانتهاء من معالجة الحادث الذي وقع جراء تصادم بين مركبتين، لكن دون تحديد أسباب التصادم.

أما في منطقة الناصرة، لقي فجر اليوم شاب مصرع جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 79 بمساره بالقرب من الناصرة وعيلوط.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وعمل مع طواقم الإنقاذ والإطفاء على تخليص شاب كان عالقا داخل مركبة خصوصية، وأعلن الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصاباته الحرجة، فيما قدمت الإسعاف الميدانية لسائق شاحنة وصفت جروحه بالمتوسطة.

ودلت التحقيقات الأولية للشرطة أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة ومركبة خصوصية، حيث علقت المركبة تحت عجلات الشاحنة، وعلمت طواقم الإنقاذ والإسعاف على تخليصه.