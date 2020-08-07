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توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 08:23

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا
يوزعون أشتال الرمان في كفر كنا
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

باشر المجلس المحلي في قرية كفر كنا بتوزيع أشتال الرمان على الأهالي، في خطوة ترمز لتاريخ زراعة الرمان بكفر كنا منذ زمن طويل، والتي أصبحت جزءا من تراثها، وهي الشجرة التي ربطت المزارعين بجذورهم في الأرض.

وقال رئيس مجلس كفر كنا المحلي، د. يوسف عواودة، أمس الخميس: "سنوزع أكثر من ألفين وخمسمائة شتلة رمان ليكون بجانب كل بيت كناوي رمانته الجميلة، وليبقى الرمان رمز كفر كنا الذي نفتخر به".

وأضاف أن "سيارة خاصة تجوب شوارع كفر كنا لتوزع أشتال الرمان لغاية يوم الأحد المقبل، ولتنشر الفرحة بين الأهالي، كما سيتم توزيع كمامات وحث الناس على الالتزام بالتعليمات الصحية من خلال مكبرات صوت على السيارة".

وختم رئيس المجلس بالقول إن "كل من لم يحصل على شتلة بإمكانه التوجه للمدرسة الزراعية (بجانب مدرسة الرمان والمدرسة الثانوية) للحصول عليها. الشكر للمدرسة الزراعية في كفر كنا، وللمدير عمران عواودة والأستاذ فؤاد دهامشة والسيد شادي هبرات، على جهودهم المباركة بتجهيز الأشتال".

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#كفر كنا
#رمان
#يوسف عواودة
#مجلس كفر كنا

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

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