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إصابة شابة عربية إثر جريمة طعن في بئر السبع

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 12:24

إصابة شابة عربية إثر جريمة طعن في بئر السبع
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت شابة عربية (26 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضها لجريمة طعن في شارع "متسادا" في بئر السبع، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مصدر طبي، بأنه "تلقى بلاغا حول إصابة شابة من جراء تعرضها للطعن في أعقاب نشوب خلاف، ما أسفر عن إصابتها بجراح أحيلت على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج".

ووفقا لادعاء الشرطة، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى شبهات خلاف بين أشقاء، ما أسفر عن إصابة الشابة بجراح نتيجة تعرضها للطعن.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جريمة طعن
#بئر السبع
#العنف والجريمة

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