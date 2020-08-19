إصابة عاملين بانهيار سقف مبنى قرب القدس

أصيب عاملان في حادث انهيار سقف مبنى قرب مدينة القدس اليوم، الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن طواقم إطفاء وإنقاذ ووحدة إنقاذ خاصة خلصت شخصا بعد أن علق تحت أنقاض مبنى انهار في المنطقة الصناعية "تسرعا" بمنطقة "بيت شيمش" بالقرب من القدس.

واستخدمت الطواقم مُعَدَّات خاصة من أجل تخليص الرجل وإخراجه من تحت الأنقاض. وتمكنت الطواقم فيما بعد من تخليص العالق، ووصفت حالته بالمتوسطة وأحيل لتلقي العلاج الطبي.

وأسفر الحادث عن إصابة عاملين، وأحيلا للعلاج الطبي، وفقا لمصادر طبية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" وأنه "ورد بلاغ عن انهيار سقف في ورشة بناء بتسرعا- قضاء القدس، ووصلت طواقم الإسعاف لتقديم العلاج لمصابين عالقين، بينهم إصابة خطيرة وأخرى متوسطة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق وفحص ملابسات الحادث، وأحالت مدير الورشة في المكان للتحقيق، وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ومما يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بلغ 30 عاملا.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.