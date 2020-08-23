5 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق قرب الرينة

أصيب 5 شبان بالعشرينيات من العمر بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأحد بالقرب من بلدة الرينة، حيث نقل الجرحى إلى المستشفيات في الناصرة وحيفا للعلاج.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق بالقرب من الرينة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الميدانية إلى 5 أشخاص وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة، جرى نقلهم بمروحية إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.

كما تم نقل 3 أشخاص وصفت حالتهم بالمتوسطة بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات الناصرة لتلقي العلاج.

بدروها، قامت الشرطة بإغلاق المنطقة إلى الحين الانتهاء من معالجة الحادث الذي وقع على شارع رقم 79 بمساره بالقرب من الرينة.

ودلت التحقيقات الألوية أن الحادث نجم عن تصادم بين 3 مركبات خصوصية لأسباب لم تتضح بعد.