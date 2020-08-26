أم الفحم: 67 إصابة بكورونا في اليومين الأخيرين

أعلنت بلدية أم الفحم أنه سُجّلت 67 إصابة بفيروس كورونا في المدينة خلال اليومين الأخيرين.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه "أمسِ الثلاثاء كانت 47 إصابة جديدة بالمجمل. اليوم الأربعاء حتى الآن (معطيات الثامنة صباحا) 20 حالة جديدة. 264 إصابة فعلية نشطة الآن في المدينة. 698 إصابة منذ بداية الأزمة. 434 حالة شفيت وتعافت. عدد الحالات المتواجدة في فندق الاستشفاء 5 حالات. عدد الحالات التي تعالج في المستشفيات 7 حالات".

وأضاف أن "الفحوص مستمرة اليوم الأربعاء أيضا في قاعة السوق البلدي، من الرابعة عصراً حتى السابعة مساء. الفحوص تتم لمؤمني عيادات (كلاليت) و(مئوحيدت) دون حجز دور سلفًا".