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النقب: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 20:10

النقب: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار على شارع رقم 25 بالقرب من مفرق أبو قويدر في منطقة النقب.

وأفاد مراسل "عرب 48"، رأفت أبو عايش، بأن الحديث يدور عن إصابة شاب من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف ضواحي عرعرة النقب من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#النقب
#أبو قويدر

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