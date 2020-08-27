"تمييز قوميّ" بين الطلاب العرب واليهود في كل مراحل التعليم

كشفت معطيات رسمية جديدة لوزارة المعارف حول توزيعة ميزانيات الوزارة للتعليم في البلاد عن استمرار التمييز القومي بين الطلاب العرب واليهود في كل مراحل التعليم، وذلك رغم ادعاءات الوزارة عن تبني سياسات "تقليص الفجوات" بين الطلاب.

وأظهرت المعلومات الصادرة من مركز أبحاث الكنيست، التمييز ضد الطلاب العرب بالميزانيات الذي يصل إلى ذروته في المرحلة الثانوية حيث يحصل الطالب العربي في الفئات الضعيفة اقتصاديًا على 26776 شيكل مقابل 45007 شيكل لليهودي من نفس الفئة، مما يعني وجود فارق بـ18231 شيكل، أي أن مدرسة ثانوية عربية يدرس بها 600 طالب تحصل بالسنة على 11 مليون أقل من مدرسة ثانوية يهودية في نفس التدريج.

ومن بين المعطيات الّتي وردت أيضًا أن طالب عربي في المرحلة التعليمية الابتدائية وضمن الفئات الضعيفة يحصل على 18971 شيكلًا، بينما يحصل طالب يهودي على 21623، أي أن الفارق هو 2652، بينما في المرحلة الإعدادية يصل الفارق في الفئات الضعيفة إلى 7814 شيكل ما بين الطلاب العرب واليهود، إذ أن الطالب العربي يحصل على 23031، بينما يحصل الطالب اليهودي 30845.

وفي تصريحٍ له، قال رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية، د. يوسف جبارين، إن "التمييز بتوزيعة الميزانيات ضد طلابنا هو تمييز تاريخي وقد رفضت الكنيست مؤخرًا مقترح قانون تقدمتُ به لشمل مبدأ المساواة في الفرص التعليمية بين كافة الطلاب".

وأضاف د. جبارين أن "التمييز المادي على أساس قومي ينضم الى التمييز البنيوي أيضًا بمضامين التعليم التي تتنكر للهوية العربية الفلسطينية ولإقصاء التربويين والأخصائيين العرب من دوائر اتخاذ القرار في الوزارة".