أم الفحم: غرفة أحوال لمتابعة افتتاح العام الدراسي

أقام قسم المعارف في بلدية أم الفحم غرفة أحوال لمتابعة افتتاح السنة الدراسية الجديدة، يوم غد الثلاثاء، وذلك بمشاركة وتعاون بين البلدية بكافة أقسامها ذات الصلة، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم.

وتهدف إقامة الغرفة ضمان افتتاح السنة الدراسية الجديدة بشكل سَلِس وآمن ومنتظم، وكذلك ضمان حضور كافة الطلاب إلى المدارس دون تغيب يذكر، بالإضافة إلى ضمان سلامة وصحة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا. ثم أن الغرفة ستتلقى توجهات المواطنين المتعلقة بافتتاح السنة الدراسية وإعطاء الحلول في الأذرع التنفيذية ذات الصلة.

وأكدت البلدية أن مهمة غرفة الأحوال ستكون استقاء كافة المعلومات المتعلقة بافتتاح السنة الدراسية وإدارة هذه المعلومات وكشفها ومشاركة الجمهور بها، واتخاذ القرارات المترتبة عليها لتحقيق الأهداف آنفة الذكر. كما سيتم استقاء المعلومات من كافة المصادر ذات الصلة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والمدارس، وقسم الخِدْمَات الاجتماعية، والخدمات النفسية، ووحدة الصحة البلدية، ولجان أولياء أمور الطلاب وغيرهم.

وستعقد جلسة يومية للغرفة لتقييم الوضع وإصدار القرارات ونشرها للمواطنين، وستولي الغرفة أهمية خاصة لمتابعة شؤون الطلاب المصابين بفيروس كورونا والطلاب الذين يخضعون للحجر الصحي لضمان حصولهم على الخِدْمَات التعليمية في بيوتهم وتأكيد عدم وصولهم إلى المدارس.

وستتبلور يوميا لدى المسؤولين صورة واضحة ورؤيا شاملة للوضع مما يؤهلها لتكون المصدر الوحيد لإصدار القرارات في كلما يخص الدوام المدرسي والحضور وافتتاح المدارس وغيرها من القرارات، وذلك بهدف تدارك ما حصل في العام الماضي من إصدار بيانات وإشاعات كثيرة ومتعددة المصادر بهذا الشأن.

وسيستمر عمل غرفة الأحوال وفق تطور الأمور ووفق الحاجة لذلك، بناء على التقييمات اليومية التي سترافق عمل الغرفة في الأسابيع الأولى من افتتاح السنة الدراسية.

بقي أن نشير إلى أن التواصل بين المواطنين وغرفة الأحوال مفتوح أيضا وسيكون متاحا لأي ملاحظة أو توجه، وذلك عن طريق مركز الطوارئ والاستعلامات البلدي على هاتف رقم *8701.