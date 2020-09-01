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مجد الكروم: إغلاق صفين في مدرسة المتنبي بسبب كورونا

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 23:02

مجد الكروم: إغلاق صفين في مدرسة المتنبي بسبب كورونا
توصيحية، افتتاح العام الدراسي في مدرسة المتنبي الابتدائية (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن المجلس المحلي في قرية مجد الكروم، مساء الثلاثاء، عن إغلاق صفين في مدرسة المتنبي الابتدائية، إثر تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الطلاب.

وأوضح المجلس في بيانه أن الحديث عن الصفين الثاني "ب" والثالث "ب" في مدرسة المتنبي في مجد الكروم.

وأوضح البيان أن ذوي الطلاب المصابين أخطروا المجلس بتشخيص إصابة أبنائهم. ويستدل من البيان أن الإصابات المسجلة كانت لطلاب من نفس العائلة.

وأوضح المجلس أنه "بعد بحث الموضوع مع وزارة التعليم والمجلس المحلي ومختصين، في اجتماع طارئ، تقرر إغلاق الصفين الثاني ‘ب‘ والثالث ‘ب‘ لمدة 14 يوما حتى 14 من أيلول/ سبتمبر الجاري".

ولفت البيان إلى أن هذه الصفوف ستتلقى التعليم عن بعد "حسب برنامج الدروس" المعتمد. كما أوضحت أن الطلاب الذين أصيبوا بكورونا "بحالة صحية ممتازة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مجد الكروم
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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