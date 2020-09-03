  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة عامل في ورشة بالناصرة

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 15:46

إصابة عامل في ورشة بالناصرة
من مكان الحادث بالناصرة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (46 عامًا) بجروح وصفت بأنها متوسطة أثناء عمله في ورشة بمدينة الناصرة، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مركز الشفاء الطبي أن الطواقم الطبيّة التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" وطاقم الشفاء الطبيّ قدّمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، ومن ثم نقلته إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة، وهو بحالة متوسطة، ويعاني جراحا وكدمات بالرأس والأطراف.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن عاملا يدعى عطوة يونس أبو عرار (38 عاما) من عرعرة النقب لقي مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة في أثناء عمله بالبلدة الاستيطانية "نيتسانة" بالنقب، بعد ظهر اليوم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الناصرة
#ورشات عمل
#عمال
#حوادث العمل

إصابة عامل في ورشة بالناصرة

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلدية الناصرة لـ"كابينيت كورونا": الإعلان عن الناصرة حمراء فيه ظلم وتمييز
بلدية الناصرة لـ"كابينيت كورونا": الإعلان عن الناصرة حمراء فيه ظلم وتمييز

2020-09-03

كورونا: 9 إصابات خطيرة في مستشفى الناصرة
كورونا: 9 إصابات خطيرة في مستشفى الناصرة

2020-09-03

شفاعمرو: تشخيص إصابة كورونا لطالب في المدرسة الشاملة "أ"
شفاعمرو: تشخيص إصابة كورونا لطالب في المدرسة الشاملة "أ"

2020-09-03

الأكثر قراءة

4 وفيات بكورونا في المجتمع العربي

4 وفيات بكورونا في المجتمع العربي

2020-09-02
الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين

الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين

2020-09-02
استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن

استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن "عوفر" واستهداف الأسرى بالغاز

2020-09-02
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إصابات كورونا إلى معدلات قياسية

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إصابات كورونا إلى معدلات قياسية

2020-09-02
رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات

رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات

2020-09-02