إصابة عامل في ورشة بالناصرة

أصيب عامل (46 عامًا) بجروح وصفت بأنها متوسطة أثناء عمله في ورشة بمدينة الناصرة، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مركز الشفاء الطبي أن الطواقم الطبيّة التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" وطاقم الشفاء الطبيّ قدّمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، ومن ثم نقلته إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة، وهو بحالة متوسطة، ويعاني جراحا وكدمات بالرأس والأطراف.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن عاملا يدعى عطوة يونس أبو عرار (38 عاما) من عرعرة النقب لقي مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة في أثناء عمله بالبلدة الاستيطانية "نيتسانة" بالنقب، بعد ظهر اليوم.