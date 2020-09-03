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شفاعمرو: تشخيص إصابة كورونا لطالب في المدرسة الشاملة "أ"

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 15:14

شفاعمرو: تشخيص إصابة كورونا لطالب في المدرسة الشاملة "أ"
من بلدية شفاعمرو (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت بلدية شفاعمرو عن تشخيص إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا في المدرسة الشاملة "أ" اليوم، الخميس.

واجتمع ممثلو بلدية شفاعمرو وممثلون عن وزارتي المعارف والصحة لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا السياق، إذ تم إحالة 15 طالبا من المدرسة للحجر الصحي بالإضافة لمعلمين كانا بتواصل مع المصاب.

وصرحت البلدية أن المدرسة تعمل وفق التعليمات الوزارية، إذ قسمت الصفوف لمجموعات صغيرة ما ساعد في احتواء أعداد الطلاب الملزمين بالحجر الصحي.

وناشدت بلدية شفاعمرو كافة الأهالي الأخذ بإجراءات الوقاية والسلامة وتحمل المسؤولية والالتزام بالحجر الصحي، إذ يلزم كل شخص أجرى الفحص بالالتزام بمنزله حتى ظهور نتائج الفحص.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#شفاعمرو
#حجر صحي

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